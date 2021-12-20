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На Київщині СБУ викрила чиновників на багатомільйонних махінаціях із землею

20/12/2021 13:12

У Київській області правоохоронці викрили посадовців однієї з селищних рад на багатомільйонних махінаціях із земельними ділянками в Обухівському районі.

Про це в понеділок, 20 грудня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зловмисники організували механізм привласнення землі через її продаж підконтрольній приватній структурі.

За попередніми даними, ціна була в десять разів нижче ринкової. Такі дії завдали територіальній громаді збитків на понад 700 млн грн.

За даними слідства, чиновники селищної ради залучили до протиправної оборудки суб’єкта оціночної діяльності, який виготовив висновки про експертну грошову оцінку земельних ділянок, призначених під забудову.

Згідно з цим документом вартість земель була значно меншою за реальну.

На підставі цього висновку селищна рада реалізувала підконтрольній приватній структурі сім земельних ділянок загальною площею понад 26 гектарів.

Ділки сплатили за них громаді 55 млн грн. Тоді як за оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі становить майже 800 млн грн.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 26 обшуків за адресами роботи та мешкання зловмисників. Під час них вилучено:

  • оригінали документів щодо продажу земельних ділянок селищної ради за заниженою вартістю;
  • первинну фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Триває досудове слідство за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України для виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

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Україна

На Київщині СБУ викрила чиновників на багатомільйонних махінаціях із землею

У Київській області правоохоронці викрили посадовців однієї з селищних рад на багатомільйонних махінаціях із земельними ділянками в Обухівському районі. Про це в понеділок, 20 грудня, інформує пресцентр Служби безпеки...

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