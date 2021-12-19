“Не повторити помилок Обами”: у Вашингтоні кажуть про “чотиритижневе вікно”, щоб запобігти вторгненню РФ в Україну

Президент США Джо Байден

Сполучені Штати Америки мають близько чотирьох тижнів на те, щоб запобігти новому вторгненню Росії в Україну.

Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє CNN, пише “Українська правда“.

“Те, що ми робимо, дуже прораховано. Але ми маємо лише приблизно чотиритижневе вікно, щоб це здійснити”, — сказав неназваний високопосадовець Сполучених Штатів.

За словами чиновника, коли восени 2021 року розвідувальна спільнота США вперше побачила ознаки того, що Росія може готувати новий напад на Україну, президент Джо Байден наказав своїй адміністрації швидко діяти.

Побоюючись повторення, зроблених у 2014 році, колиРосією, Байден наказав своїй команді національної безпеки використати всі можливі інструменти, щоб стримати президента Росії Володимира Путіна, доки можливе вторгнення все ще оцінювалося як перспектива кількох місяців.

Як зазначає CNN, тепер високопосадовці Байдена наголошують: наслідки [такого вторгнення] виходитимуть за межі всього, з чим зіткнулася Росія після захоплення частини української території 2014 року.

“Санкції, які ми запровадили щодо Росії у 2014 році, були здебільшого спрямовані на стримування середньострокового та довгострокового розвитку конкретних російських державних компаній шляхом обмеження їх доступу до ринків капіталу та технологій США”, — заявив представник Білого дому.

Водночас варіанти, запропоновані зараз, “будуть непосильними, негайними і спричинять значні втрати для російської економіки та фінансової системи”.

За словами офіційних осіб США, у 2014 році, коли Байден був віцепрезидентом, його прагнення озброїти Україну та запровадити надзвичайно жорсткі санкції проти Росії за агресію проти України було значною мірою відхилене президентом Бараком Обамою.

За словами джерел, знайомих із процесом, зараз обмін розвідданими з Україною щодо намірів Росії набагато активніший, ніж у 2014 році. Як зауважив колишній високопосадовець НАТО, така ситуація склалася “частково тому, що український уряд зараз є надійнішим партнером, ніж тоді, й частково тому, що Байден твердо переконаний: Україну не можна виключати з будь-яких дискусій щодо її майбутнього”.

Як повідомили CNN європейські дипломати, адміністрація США на ранньому етапі ділилася незвичайно докладними розвідданими про пересування російських військ із НАТО, G7 та європейськими союзниками.

“Я не бачив такого рівня координації на початку 2014 року”, — заявив колишній високопосадовець НАТО, який вийшов на пенсію у вересні 2021 року.

Колишній помічник держсекретаря США Том Малиновський та інші офіційні особи також зазначають, що нині ситуація суттєво відрізняється від 2014 року.

“Те, до чого потенційно готується Путін, вимагає дій, які будуть набагато помітнішими, ніж те, що ми бачили у 2014 році. Сили, які він накопичує, — це саме ті сили, які ви накопичили б, якби готувалися до тотального наземного вторгнення до країни, чого не сталося в 2014 році з російськими зеленими чоловічками”, — сказав Малиновський.

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