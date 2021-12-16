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Європарламент закликав відключити Росію від SWIFT у випадку нового вторгнення в Україну

16/12/2021 18:39

На тлі посилення російської військової загрози проти України Європарламент заявив, що будь-яка агресія Москви має обійтися їй високою економічною та політичною ціною.

Як передає “Європейська правда”, про це йдеться у відповідній резолюції ЄП, ухваленій 548 голосами депутатів.

Проти виступили 69, утрималися – 54.

Європарламент засудив значне нарощування російських військових на українському кордоні. Депутати вимагають від уряду в Москві негайно вивести свої сили та припинити погрожувати сусідній країні.

На думку Європарламенту, нарощування сил РФ є інструментом для отримання політичних поступок від Заходу за рахунок України.

Маючи на увазі прагнення України до НАТО, у тексті резолюції наголошується, що “вибір будь-якої країни не повинен бути предметом схвалення третьою країною”, і тому Європарламент відкидає спроби Росії включити деякі країни до своєї “сфери впливу”.

ЄС має бути готовим надіслати Росії суворе попередження про те, що військові дії проти України будуть не тільки неприйнятними, а й матимуть для неї високу економічну та політичну ціну, йдеться у тексті.

“Будь-який новий пакет санкцій має включати російський офіцерський корпус , причетний до планування можливого вторгнення, а також найближче оточення та олігархів “в орбіті російського президента та їхніх сімей”. Санкції також повинні включати заморожування фінансових і фізичних активів в ЄС, заборони на поїздки, виключення Росії з платіжної системи SWIFT, націлення на сектори, важливі для російської економіки, а також зрив фінансування розвідувальних служб країни” – йдеться у повідомленні.

Європарламент стверджує, що країни ЄС мають швидко домовитися про суворі економічні та фінансові санкції проти російського уряду для подолання безпосередніх загроз, а не чекати на наступне вторгнення, перш ніж вживати заходів.

Резолюцію Європарламенту вже привітав глава МЗС Дмитро Кулеба.

“Вітаю нову сильну резолюцію Європарламенту щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України. Європарламент закликав РФ відвести війська і припинити погрози, підтвердив перспективу членства України в ЄС і неприпустимість поступок у питанні вибору Україною її альянсів” – написав він у твіттері.

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