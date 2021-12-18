Україна будуватиме багатоцільові судна за підтримки Данії

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час підписання меморандуму. Фото: пресслужба Мінінфраструктури

У Києві відбулося підписання меморандуму між Міністерством інфраструктури України та міністерством оборони Данії з питань співпраці щодо розвитку та посилення морського потенціалу України.

Меморандум підписано під час офіційного візиту в Україну міністерки оборони Данії Тріне Брамсен, повідомляє “Укрінформ“.

“Зокрема, у рамках Меморандуму планується проєкт будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами”, – зазначили у пресслужбі Мінінфраструктури.

Як наголосив міністр Олександр Кубраков, Україна має великий потенціал для розвитку суднобудівництва. “Це й доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, та найголовніше — наявні суднобудівні потужності”, — зазначив очільник Мінінфраструктури.

“Майбутні українсько-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проєктуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання. Сподіваюся на розвиток нашої співпраці з Королівством Данією, особливо у високотехнологічних проєктах”, — сказав Кубраков.

Зазначається, що проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF). Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника, вони матимуть багатоцільове призначення.

Уточнюється, що завершення будівництва першого судна MPV80 передбачається до 2024 року.

Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників.

У міністерстві також нагадали, що на доручення президента Володимира Зеленського відомство спільно з міністерством економіки розпочинає програму відновлення українського судно- та машинобудування: йдеться про будівництво в найближчі 5 років морських та річкових суден, вагонів, літаків.

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