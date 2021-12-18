СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3604549 +7503
Летальні випадки:
92929 +288
Одужали:
3324999 +18534
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16474655 (+35092). Оновлено: 08:15 18.12.2021
Home / Україна / Економіка / Україна будуватиме багатоцільові судна за підтримки Данії

Україна будуватиме багатоцільові судна за підтримки Данії

18/12/2021 18:13

У Києві відбулося підписання меморандуму між Міністерством інфраструктури України та міністерством оборони Данії з питань співпраці щодо розвитку та посилення морського потенціалу України.

Меморандум підписано під час офіційного візиту в Україну міністерки оборони Данії Тріне Брамсен, повідомляє “Укрінформ“.

“Зокрема, у рамках Меморандуму планується проєкт будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами”, – зазначили у пресслужбі Мінінфраструктури.

Як наголосив міністр Олександр Кубраков, Україна має великий потенціал для розвитку суднобудівництва. “Це й доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, та найголовніше — наявні суднобудівні потужності”, — зазначив очільник Мінінфраструктури.

“Майбутні українсько-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проєктуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання. Сподіваюся на розвиток нашої співпраці з Королівством Данією, особливо у високотехнологічних проєктах”, — сказав Кубраков.

Зазначається, що проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF). Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника, вони матимуть багатоцільове призначення.

Уточнюється, що завершення будівництва першого судна MPV80 передбачається до 2024 року.

Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників.

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Фото: пресслужба Мінінфраструктури

У міністерстві також нагадали, що на доручення президента Володимира Зеленського відомство спільно з міністерством економіки розпочинає програму відновлення українського судно- та машинобудування: йдеться про будівництво в найближчі 5 років морських та річкових суден, вагонів, літаків.

Читайте також:
“Будуть корвети, катери, малі підводні човни”: Зеленський хоче до 2035 року побудувати “великий флот”

“Укроборонпром” презентував стратегію розвитку суднобудівної промисловості

Унікальних переглядів: 31
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна будуватиме багатоцільові судна за підтримки Данії

У Києві відбулося підписання меморандуму між Міністерством інфраструктури України та міністерством оборони Данії з питань співпраці щодо розвитку та посилення морського потенціалу України. Меморандум підписано під час офіційного візиту...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse