“Укроборонпром” презентував стратегію розвитку суднобудівної промисловості

Головний офіс ДК "Укроборонпром" у Києві. Фото: "Новинарня"

Державний концерн “Укроборонпром” презентував стратегію суднобудівної промисловості України на період до 2030 року.

Про це у вівторок, 28 вересня, повідомляє “Укрінформ”.

Стратегія була розроблена “Укроборонпромом” спільно з Асоціацією суднобудівників України “Укрсудпром”. Для її написання був проведений детальний аналіз стану військового та цивільного суднобудування в Україні.

Як повідомив під час презентації менеджер проєктів управління стратегії та розвитку ДК “Укроборонпром” Віктор Плахута, станом на сьогодні у складі військово-морського флоту України налічується 18 суден.

Відповідно до рішення РНБО щодо розвитку Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року, в Україні планується будівництво патрульних та артилерійських катерів, ракетних катерів, корветів та фрегату.

У стратегії зазначається, що для виконання цього рішення необхідно здійснити низку кроків. Зокрема, визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за сферу суднобудування, забезпечити максимальну локалізацію виробництва у межах спільних проєктів з іноземними партнерами, оновити науково-технічну базу і забезпечити систему дешевого кредитування під довгострокові капіталомісткі та наукоємні проєкти з суднобудування для потреб ВМС ЗСУ.

Для розвитку цивільного флоту в Україні насамперед потрібно оновити парк суден. Загалом для вітчизняних потреб необхідно збудувати 240 нових суден.

В “Укроборонпромі” порахували, що обсяги вантажних перевезень внутрішніми водними шляхами України до 2030 можуть бути збільшені до 30 млн т на рік, що потенційно згенерує 7500 нових робочих місць та щороку додатково приноситиме 16 470 млн грн у бюджет.

Для досягнення таких показників необхідно ухвалити рішення РНБО щодо заходів з розвитку суднобудівної промисловості України, внести зміни до Митного та Податкового кодексів відповідно до цього рішення, ухвалити рішення РНБО про заборону використання суден, вироблених в РФ, та продовжити дію закону про держпідтримку суднобудівельної промисловості.

Для підвищення конкурентоспроможності та залучення інвестицій у галузь в “Укроборонпромі” пропонують тимчасово звільнити від податкового та митного навантаження товари, вироблені за кордоном, які використовують для суднобудування. Також – суднобудівельні підприємства й провести реструктуризацію боргів таких підприємств перед бюджетами та фондами.

В “Укроборонопромі” вважають, що підтримати суднобудівельну галузь можна шляхом спрямування частини чистого прибутку ДП “Адміністрація морських портів України” на виконання інвестиційної програми із закупівлі суден, залучення експортно-кредитного агентства для захисту українських експортерів, вирівнювання вартості вантажних перевезень залізничними та водними шляхами і запровадження прогресивного стимулюючого податку на експлуатацію суден віком понад 30 років.

“Ми разом з асоціацією “Укрсудпром” розробили проєкт стратегії розвитку суднобудування, який вже надіслано на розгляд до апарату Ради національної безпеки та оборони і по якому проводимо сьогодні публічне обговорення. Ми очікуємо, що проєкт буде розглянутий на рівні РНБО, що дозволить підприємствам суднобудівної промисловості отримати підтримку з боку держави, яка створить необхідні умови для комплексного та системного стратегічного розвитку суднобудування в Україні взагалі”, – заявив генеральний директор ДК “Укроборонпром” Юрій Гусєв під час презентації стратегії.

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