СБУ перекрила канал легалізації в Європі мігрантів із держав Близького Сходу

Служба безпеки України знешкодила міжнародне угруповання, що займалось незаконною легалізацією іноземців у Євросоюзі.
Про це інформує пресцентр СБУ.
Правоохоронці під час слідчо-оперативних дій на Київщині викрили організаторів групи та ліквідували підпільну друкарню, де виготовляли фальшиві документи для перебування в ЄС.
Зловмисники підробляли європейські посвідки на постійне проживання, водійські посвідчення та ID-картки. Зв’язок із замовниками фіктивних документів підтримували через підпільний кол-центр.
Готові підробки збували нелегалам із держав Близького Сходу, а також з Афганістану, Сомалі та інших країн із підвищеною терористичною загрозою.
“За попередніми даними, масштаб незаконних оборудок становив понад 40 млн у гривневому еквіваленті. При цьому “клієнтами” зловмисників стали щонайменше тисяча іноземців”, – ідеться у повідомленні.
Вирішується питання щодо повідомлення організаторам угруповання про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.
Нагадаємо, нещодавно Державна прикордонна служба України запобігла спробі 15 іноземних громадян із Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь на пункті пропуску в Чернігівській області.
Читайте також:
СБУ заявила, що викрила в Києві осередок “Ісламської держави”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!