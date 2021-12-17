СБУ перекрила канал легалізації в Європі мігрантів із держав Близького Сходу

Служба безпеки України знешкодила міжнародне угруповання, що займалось незаконною легалізацією іноземців у Євросоюзі.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Правоохоронці під час слідчо-оперативних дій на Київщині викрили організаторів групи та ліквідували підпільну друкарню, де виготовляли фальшиві документи для перебування в ЄС.

Зловмисники підробляли європейські посвідки на постійне проживання, водійські посвідчення та ID-картки. Зв’язок із замовниками фіктивних документів підтримували через підпільний кол-центр.

Готові підробки збували нелегалам із держав Близького Сходу, а також з Афганістану, Сомалі та інших країн із підвищеною терористичною загрозою.

“За попередніми даними, масштаб незаконних оборудок становив понад 40 млн у гривневому еквіваленті. При цьому “клієнтами” зловмисників стали щонайменше тисяча іноземців”, – ідеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам угруповання про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Нагадаємо, нещодавно Державна прикордонна служба України запобігла спробі 15 іноземних громадян із Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь на пункті пропуску в Чернігівській області.

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