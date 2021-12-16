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“Миротворець” опублікував список з 4000 найманців ПВК “Вагнера”

16/12/2021 11:56

Центр “Миротворець” опублікував персональні дані чотирьох тисяч найманців приватної військової кампанії “Вагнера”.

Список оприлюднили в середу, 15 грудня, з нагоди введення санкцій Європейського Союзу до членів та причетних до цієї ПВК.

Список представлений у вигляді файлу в .CSV-форматі та призначений для завантаження до баз даних правоохоронних органів та спецслужб цивілізованих країн світу. Кожен запис у списку жорстко прив’язаний до відповідних сторінок сайту центру “Миротворець”, де є докази злочинів (фото, відео, документи та інші матеріали) членів ПВК “Вагнер”, – йдеться в повідомленні.

Завантажити список найманців ПВК можна за посиланням.

Про оновлення цього списку Центр “Миротворець” пообіцяв інформувати додатково.

Нагадаємо, що 13 грудня стало відомо, що Євросоюз запровадив санкції проти приватної військової кампанії “Вагнера” через діяльність її найманців в Україні, Сирії та Лівії.

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