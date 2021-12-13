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Євросоюз запровадив санкції проти ПВК “Вагнера”

13/12/2021 16:55

Євросоюз запровадив санкції проти приватної військової кампанії “Вагнера” через діяльність її найманців в Україні, Сирії та Лівії.

Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС в понеділок, 13 грудня.

У документі сказано, що ПВК “Вагнера” причетна до тортур, жорстокого, нелюдського та принизливого поводження, позасудових страт та тортур і території України, Сирії, Лівії, ЦАР, Судану та Мозамбіку.

Окрім самої ПВК, під санкції потрапили Дмитро Уткін, якого в ЄС назвали засновником ПВК, радник президента ЦАР і “ключова фігура в командуванні групою Вагнера” Валерій Захаров, та Станіслав Дичко, якого в ЄС називають найманцем ПВК.

Введені обмежувальні заходи були погоджені в рамках чотирьох різних режимів санкцій: Глобального режиму санкцій ЄС у галузі прав людини та режимів санкцій щодо ситуації в Лівії та Сирії, а також дій, що підривають територіальну цілісність України, пише “Європейська правда”.

Зокрема, в рамках режиму санкцій за порушення територіальної цілісності України ЄС ввів обмеження проти засновника ПВК “Вагнера” Дмітрія Уткіна, найманців групи “Вагнера” Дениса Харитонова та Сергєя Щербакова.

Крім того, у списку фігурує “командувач” Александр Кузнєцов, якого в ЄС вважають відповідальним за діяльність групи “Вагнера” у Лівії, один із засновників групи “Вагнера” Андрей Трошев, який, як стверджується, підтримує владу Сирії, найманець ПВК “Вагнера” Андрей Богатов, росіянин Валерій Захаров, якого називають радником президента ЦАР з питань безпеки і ключовою фігурою у командній структурі ПВК “Вагнера”, один з найманців ПВК в Сирії Станіслав Дичко.

Крім того, ЄС вводить санкції проти енергетичних компаній з Росії “Європоліс”, “Велада”, “Меркурій”, які діють у нафтогазовому секторі Сирії.

Включеним до списку фізичним та юридичним особам тепер заморозять активи в ЄС, якщо вони є. Крім того, для включених до переліку осіб діятиме заборона на в’їзд до ЄС.
Крім того, фізичним та юридичним особам у ЄС буде заборонено прямо чи опосередковано надавати кошти зазначеним особам.

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