ЄС за потреби може розширити чи затвердити нові санкції щодо РФ у зв’язку з агресією проти України, – глава Єврокомісії

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що за потреби ЄС розширить або застосує додаткові санкції до Російської Федерації у зв’язку з агресією проти України.

Як передає “Новинарня“, про це очільниця Єврокомісії повідомила у твіттері в середу, 15 грудня.

“ЄС повністю підтримує Україну перед обличчям російської агресії. Будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії. Ми можемо посилити та розширити наявні санкції або, в разі необхідності, застосувати додаткові”, – написала вона.

The EU fully supports Ukraine in the face of the Russian aggression. Any further aggressive acts against Ukraine will have massive costs for Russia. We can scale up and expand existing sanctions or adopt additional ones, if needed. pic.twitter.com/Ljz921MpJp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2021

Нагадаємо, сьогодні та завтра в Брюсселі відбуватиметься саміт “Східного партнерства” за участю лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в саміті.

Також у рамках візиту до Брюсселя Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав-членів ЄС і країн-партнерів, керівництвом ЄС і генеральним секретарем НАТО.

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