Влада перетворила Нацраду з питань ТБ на інструмент обслуговування власних інтересів, – В’ятрович

Володимир В’ятрович

народний депутат України (“Європейська солідарність”), історик, директор Українського інституту національної пам’яті в 2014-2019 рр.

Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення

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За законом головним завданням Національної ради є “нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення”. А ключовими принципами діяльності – “законність, незалежність і об’єктивність“.

Але нинішня влада перетворила цей орган на ручний інструмент обслуговування власних інтересів і потурання беззаконню.

Про яку об’єктивність можна говорити, коли 5 із 8 членів Нацради є вихідцями з каналу Коломойського чи “Кварталу 95”?!

Про яку законність? Коли троє з чотирьох членів Нацради від парламенту замість передбачених Конституцією п’яти років сидять на посадах уже восьмий рік?!

Головою Нацради у 2020-му році обрано людину, термін повноважень якої сплив у 2019-му.

Саме така ручна Нацрада потрібна владі, щоб переслідувати незалежні телеканали, такі як “Еспресо” чи “Прямий”.

Саме ця ручна Нацрада “кришує” порушення закону про мову, демонстративно дозволяючи олігархічним телеканалам демонструвати фільми та серіали російською.

Саме ця Нацрада відмовляється виносити попередження за фільми з російськими акторами з Переліку осіб, що загрожують нацбезпеці.

Саме ця Нацрада дозволяє Зеленському безкарно знищити іномовлення, створивши натомість російськомовний канал “Дом”.

Хіба Нацрада не знає, що “Дом” практично не мовить на окуповані території? Що влада незаконно перетворює його на інструмент зомбування глядачів по всій країні. Щоб крутити ватні шоу Пальчевського, співати дифірамби Зеленському і поливати брудом опозицію.

І все це за бюджетні кошти, який за рік на “Дом” витрачено майже мільярд. При хронічному недофінансуванні Суспільного мовлення!

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