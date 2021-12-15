Верховна Рада призначила членами Нацради за своєю квотою Герасим’юк, Черниша і Бурмагіна

Ольга Герасим'юк. Фото: Медіаняня

Верховна Рада призначила членами Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за квотою парламенту Ольгу Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Бурмагіна.

Відповідне рішення народні депутати ухвалили на засіданні в середу, 15 грудня, повідомляє “Детектор медіа”.

Герасим’юк наразі є головою Нацради, а Черниш – її заступником. Бурмагін – медіаюрист ГО “Платформа прав людини”.

Раніше у фракції партії “Слуга народу” підтвердили, що підтримуватимуть саме ці три кандидатури.

Також на посади в Нацраді претендувало ще 10 кандидатів: Олександр Ільяшенко, Олександр Глущенко, Лаврентій Малазонія, Ігор Паславський, Олександр Єліферов, Роман Кіфлюк, Ольга Куліш, Євген Лахно, Ольга Червакова та Ігор Лоташевський.

Як зазначає “Детектор медіа”, ще 4 липня 2019 року завершився п’ятирічний строк повноважень трьох членів Нацради з парламентської четвірки: Ольги Герасим’юк, Олександра Ільяшенка та Олега Черниша. 31 жовтня 2019 року Верховна Рада проголосувала за їх звільнення, але вони продовжували виконувати обов’язки до моменту призначення нових членів. Заради такої можливості парламент відкоригував закон, змінивши процедуру ротації членів Нацради.

На вакантні місця ще у 2019 році подали заявки 15 осіб. Однак після того, як відбулась перевірка інформації кандидатів в березні 2020 року, розпочався карантин у зв’язку з пандемією коронавірусного захворювання. У серпні свої заявки поновило 13 кандидатів (свої кандидатури зняли Ольга Хмарук і Олександр Божков).

Після відновлення можливостей для проведення конкурсу Верховна Рада вирішила поновити конкурс на відбір членів Нацради за своєю квотою.

Під час розгляду кандидатур у профільному комітеті парламенту Ольга Герасим’юк зазначила, що пріоритетом для неї є інформаційна безпека. Також вона згадала про підтримку мовників та провайдерів на межі окупованих територій: “Ми маємо добитися статусу територій з особливим режимом мовлення”. Також вона звернула увагу на роботу з досягнення максимально безпечних норм в онлайні та нагляд за додержанням квот. Чинна голова Нацради вважає пріоритетними напрямками регулювання та співрегулювання, розвиток СМ тощо.

Олександр Бурмагін зазначив, що він співпрацює як експерт із програмою ООН, офісом Ради Європи, Венеціанською комісію. Останні п’ять років розробляв законопроєкти, серед яких – закон “Про медіа”.

Олег Черниш планував продовжувати працювати над впровадженням цифрового мовлення, розвитком мереж СМ та роботою з провайдерами.

Читайте також:

Влада перетворила Нацраду з питань ТБ на інструмент обслуговування власних інтересів, – В’ятрович