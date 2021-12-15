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Рада перейменувала місто Володимир-Волинський

15/12/2021 12:28

Верховна Рада підтримала постанову про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області на місто Володимир.

Як передає “Новинарня“, за відповідний документ у середу, 15 грудня, проголосували 348 народних депутатів.

“Деколонізація триває. На мапі України знову місто з тисячолітньою історією – Володимир, яке позбулося російського імперського додатку “Волинський”, – написав у фейсбуці нардеп від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.

Таким чином місту повернули історичну назву.

У жовтні це рішення підтримала міська рада Володимира-Волинського. 

Місто Володимир над рікою Луга було засноване наприкінці Х ст. і в ХІ-ХІІ ст. було одним із найбільших міст Київської Русі, поряд із Києвом, Черніговом, Переяславом.
У ХІІ ст. Володимир став центром Волинського князівства, пізніше – об’єднаного Галицько-Волинського королівства.
Згодом входило до складу Великого князівства Литовського, з XVI ст. – Польського королівства. Слово “Волинський” до його назви додали, коли після розділу Польщі у 1795 році місто увійшло до складу Російської імперії – щоб відрізняти від російського Володимира-на-Клязьмі.

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