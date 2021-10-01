Міськрада Володимира-Волинського підтримала повернення місту історичної назви

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У п’ятницю, 1 жовтня, міська рада Володимира-Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович.

“Деколонізація триває! Міська рада Володимира-Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви – Володимир, без причепки вигаданої росіянам”, – написав нардеп.

Рішення про перейменування міста підтримали 30 (із 34) депутатів ради.

Місто Володимир нарівні з Києвом, Черніговом і Переяславом є одним з найдавніших міст Київської Русі і, відповідно, України.

Перша згадкою в “Повісті временних літ” датується 988 роком.

“Особисто я переконаний, що місто, яке одним з перших отримало Магдебурзьке право, засновником якого був рівноапостольний князь Володимир, має повернути собі ім’я, яке носило протягом багатьох століть і яке зафіксовано в літописах часів Київської Русі”, – заявив раніше міський голова Ігор Пальонка.

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