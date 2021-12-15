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Переклад книги В’ятровича отримав відзнаку в Канаді

15/12/2021 15:26

Колишній голова Інституту національної пам’яті, історик Володимир В’ятрович та перекладачка Ксенія Мариняк отримали нагороду від канадського Літературного фонду імені Пітерсона за переклад книги “The Gordian Knot. The Second Polish-Ukrainian War 1942–1947”. В Україні видання відоме як “‎Друга польсько – українська війна. 1942 – 1947”.

Про це повідомляє Центр досліджень визвольного руху в середу, 15 грудня. Інформація про переможців цьогорічної перекладацької відзнаки зазначена на офіційній сторінці Літературного фонду імені Пітерсона.

Урочиста церемонія відбулася у Торонто.

В’ятрович та Мариняк отримали нагороду “На знак визнання того, що ця книга просуває нові дослідження та аналіз з української точки зору історично чутливого періоду в українсько-польських відносинах, які, безсумнівно, допоможуть згенерувати майбутні академічні дискусії на цю тему”.

У виступі на церемонії нагородження, В’ятрович підкреслив ключову роль перекладів іншими мовами книг з історії України.

“Зараз найвища пора робити так, щоб історію україни знали не лише українці, а знав світ. І це потрібно не тільки для того, аби світ був повніший, аби одна із важливих частин світової історії – історія України – була відома всім. Це потрібно для розуміння сьогодення. Щоб світ розумів, що сьогодні відбувається в Україні і довкола України, щоб світ усвідомив, що українці сьогодні захищають не тільки свою країну, а захищають світ – світ свободи – і в цьому потребують допомоги та об’єднання зусиль. Я переконаний, що розповідаючи свою історію ми робимо Україну міцнішою і закладаємо основи для нашої підтримки вільними країнами. Дякую Фонду Стенлі Пітерсона, який допомагає світові зрозумвіти українську історію”, – сказав В’ятрович.

Історик працював над книгою під час роботи в Українському науковому інституті Гарвардського університету в 2010-11 роках, а у 2011 році її опублікувало видавництво Києво-Могилянської академії.

Спираючись на унікальні джерела радянських, німецьких, польських та архівів ОУН, В’ятрович розповів про донедавна малодосліджені історичні події збройного конфлікту між поляками та українцями, що вибухнув у 1942 році на Холмщині, перекинувся на Волинь і Галичину, і тривав до 1947 року.

Автор приділив чимало уваги впливу політичних процесів на причини і перебіг воєнних дій, спробам налагодження співпраці між представниками двох сторін під час та після Другої світової війни, а також – ролі й місцю цієї війни в пам’яті обох народів.

Англійськомовна версія книги вийшла під назвою “The Gordian Knot. The Second Polish-Ukrainian War 1942–1947” (“Гордіїв вузол. Друга польсько-українська війна 1942–1947”) у канадському видавництві “Horner Press“ наприкінці 2020 року. Польський переклад книги “Druga wojna polsko-ukraińska 1942–1947” вийшов 2013 року, видавець Management Academy Group.

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