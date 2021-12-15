Нацгвардія отримала 45 спеціальних мікроавтобусів Ford Transit. ФОТО

Фото: пресслужба НГУ

Національна гвардія України отримала 45 спеціалізованих оперативних мікроавтобусів на базі Ford Transit. Вони були поставлених приватною компанією “Спец-Ком-Сервіс”.

Про це інформує пресслужба НГУ.

Машини замовили через систему публічних закупівель у червні.

Вони придбані за спрощеною процедурою, спеціалізовані оперативні мікроавтобуси коштували батальйону охорони та забезпечення Національної гвардії 94,5 мільйона гривень (по 2,099 млн грн за автомобіль).

Автомобілі призначені для перевезення 13 військовослужбовців, озброєння та спецзасобів для виконання завдань з охорони громадського порядку.

Мікроавтобуси оснащені бортовими комп’ютерами, цифровим зв’язком, відеореєстраторами, світло-акустичними панелями, сигнально-гучномовними пристроями, а також захисними решітками лобового скла, вікон, ліхтарів та силовим бампером.

Днями автівки відправлять до військових частин у різних регіонах України.

За останні два роки підрозділи Національної гвардії України з охорони громадського порядку загалом отримали більше ста одиниці такої техніки.

“Це сучасні та зручні автомобілі, які підходять для наших завдань в умовах міста. Щоденно на патрулювання залучається велика кількість особового складу, щоби запобігати правопорушенням та забезпечити безпеку громадян. Завдяки новій техніці покращаться оперативні спроможності підрозділів НГУ з охорони громадського порядку”, – наголосив заступник командувача Національної гвардії України (зі служби) генерал-лейтенант Микола Миколенко.

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