На Донеччині п’яний водій намагався прорватися через блокпост. Нацгвардійці застосували зброю

Фото: пресслужба НГУ

У Донецькій області нацгвардійці затримала нетверезого водія, що намагався прорватися через блокпост.

Про це в четвер, 9 грудня, інформує пресслужба Нацгвардії.

Поблизу Маріуполя, на стоп-контролі, військові зупинили для перевірки легковик Chevrolet. Водій, який був за кермом напідпитку, проігнорував законні вимоги працівників Нацгвардії щодо огляду та спробував прорватися через блокпост.

“На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим, для зупинки автомобіля, згідно зі статтею 18 закону України “Про Національну гвардію України”, військовослужбовці змушені були застосувати вогнепальну зброю, вистріливши у колеса“, – йдеться в повідомленні.

39-річного правопорушника затримали, а для з’ясування всіх обставин на місце події викликали поліцію.

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