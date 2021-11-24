Окупанти обстріляли з мінометів прикордонників поблизу КПВВ “Мар’їнка”

Окупанти обстріляли з мінометів позиції прикордонників поблизу КПВВ “Мар’їнка” на Донеччині.
Про це в середу, 24 листопада, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що обстріл стався після 9-ї години ранку.
Російські гібридні сили атакували позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу “Мар’їнка”, що розташований на дорожньому коридорі “Донецьк – Курахове”.
“Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів. Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників, особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди”, – йдеться в повідомленні.
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