Після обстрілу Невельського із селища виїхали майже всі жителі

Фото з ФБ Євгена Капліна

У селищі Невельське на Донеччині обстрілами окупантів у листопаді поточного року були зруйновані 25 будинків, і практично всі жителі вимушено виїхали з селища – залишилося 5 людей.

Про це в понеділок, 22 листопада, повідомив керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін.

“Зруйновано за два обстріли 25 будинків. Під час першого обстрілу з 13 на 14 листопада було пошкоджено 16 будинків, із них 3 – зруйновано повністю. І під час другого обстрілу з 16 на 17 листопада було пошкоджено ще 9 будинків. Там різний характер ушкодження. Це невелике селище, в ньому всього близько 50 будинків. Тобто можна сказати, що пошкоджені 50% будинків”, – цитує Капліна “Укрінформ”.

Він також зазначив, що більшість зруйнованих будинків були раніше відновлені міжнародними гуманітарними організаціями у 2017-2019 роках.

“У 2014-2015 роках, коли тривали бої за Донецький аеропорт, що знаходиться недалеко від цього селища, близько 60-70% будинків там було зруйновано. У 2017-2019 роках, коли ситуація була спокійнішою, туди зайшли гроші міжнародної технічної допомоги і конкретно Данської ради у справах біженців, яка здійснила відновлення всього житлового фонду в селищі. Іноді вартість відновлення на один будинок становила до 15 тис. доларів, бо деякі будинки відновлювалися повністю, з фундаменту. І ці будинки зараз в тому числі знову потрапили під обстріл”, – констатував Каплін.

Він додав, що співробітники гуманітарної місії “Проліска” 21 листопада надали допомогу сім’ям щодо переїзду з селища Невельське і перевезення уцілілих речей та худоби мирних жителів на нове місце проживання у безпечніші населені пункти.

Кореспондентові агентства Каплін уточнив, що “до початку ескалації, до бойових дій у листопаді цього року, у селищі жили 23 сім’ї, а це 45 осіб, а зараз залишається 5 осіб”.

“Основна маса цих людей виїжджають в орендоване житло, деяка частина до родичів. Наприклад, родина з двома дітьми виїхали до м. Селидове, орендували там квартиру за 400 грн за добу, одна родина в Українськ переїхала і винаймає квартиру, ще одна родина – у Великоновоселківку до родичів, дві родини – в Кривий Ріг до родичів. Але більшість – 12 сімей, ми вивезли до найближчого села Первомайське”, – пояснив керівник місії «Проліска».

За його словами, Первомайське, хоч і потрапляє теж під обстріл, але це найближче село, де мешкають дві тисячі людей.

“Там серед місцевих мешканців хтось запропонував приїжджим з Невельського або літню кухню здати, хтось сарай здати, у когось будинок стоїть, з якого родичі виїхали далі… Тож основна маса осіла у цьому селищі. У Первомайському вже житла немає після цієї хвилі”, – сказав Каплін.

Він зазначив, що з п’яти осіб, які залишилися, одна сім’я – це жінка похилого віку зі своїм сином з інвалідністю, і троє самотніх. Каплін уточнив, що населений пункт знеструмлений, оскільки пошкоджені лінії електропередач.

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