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На кінофестивалі “Санденс” покажуть фільм “Клондайк” про катастрофу MH17

15/12/2021 20:03

Світова прем’єра фільму “Клондайк” про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17 відбудеться на міжнародному кінофестивалі “Санденс”.

Драма українсько-турецької режисерки Марини Ер Горбач стане першою українською ігровою стрічкою в міжнародній конкурсній програмі World Cinema Dramatic Competition головного фестивалю незалежного кіно у США, пише “Лівий берег”.

Фільм створений за підтримки Держкіно України та Міністерства культури й туризму Туреччини.

“Клондайк” розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина (“Погані дороги”), Сергій Шадрін (“Чорний ворон”) і Олег Щербина (“Черкаси”).

“Сценарій та режисерська робота Марини Ер Горбач – це значуща та емпатійна ода людській стійкості. “Клондайк” емоційно та глибоко окреслює невизначеність життя родини в зоні бойових дій. Камера розповідає про збитки, завдані їх оселі, з пронизливим визнанням того, що їхні життя також були назавжди змінені” – коментують відбір стрічки до фестивальної програми куратори “Санденсу”.

Довідково:
“Клондайк” – новий фільм режисерки Марини Ер Горбач, створений у копродукції з Туреччиною. У травні 2021 стрічка стала одним із двох проєктів, які підтримало Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина в категорії міжнародної копродукції. В Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 мільйонів 768 тисяч гривень.
Марина Ер Горбач – українська продюсерка, сценаристка, режисерка та членкиня Європейської кіноакадемії. Випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого майстерні М. І. Мерзлікіна, а також Школи режисерської майстерності Анджея Вайди.
“Клондайк” – четверта повнометражна робота Марини («Омар і ми», «Люби мене», «Гарчання чорних псів»), вона також є авторкою сценарію. Раніше її стрічка «Люби мене» стала першим фільмом, створеним у спільному виробництві України та Туреччини.
Оператором та співпродюсером «Клондайку» виступив Святослав Булаковський, засновник української кінокомпанії Kedr Film. Ко-продюсер стрічки – Мехмет Баґадир Ер та його продюсерська компанія Protim V.P.

Нагадаємо, щорічний кінофестиваль «Санденс» розпочнеться у Парк-Сіті, США 20 січня 2022 року та пройде у гібридному форматі. 9 грудня було оголошено частину фестивальної програми: до секції World Cinema Dramatic Competition разом із «Клондайком» увійшли ще 9 фільмів з усього світу.

Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.

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Україна

На кінофестивалі “Санденс” покажуть фільм “Клондайк” про катастрофу MH17

Світова прем’єра фільму “Клондайк” про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17 відбудеться на міжнародному кінофестивалі “Санденс”. Драма українсько-турецької режисерки Марини Ер Горбач стане першою українською ігровою...

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