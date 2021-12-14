Європейська кіноакадемія назвала найкращий фільм 2021 року

Європейська кіноакадемія оголосила фільм року. Ним стала стрічка режисерки Ясміли Жбанич про Боснійську війну – “Куди йдеш, Аїдо?” (Quo vadis, Aida?).

Картина отримала призи у трьох номінаціях: за найкращий фільм, найкращу режисуру та найкращу жіночу роль (акторка Ясна Дурічич).

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської кіноакадемії.

У фільмі виробництва Боснії і Герцеговини йдеться про історію жінки під час війни в колишній Югославії 1995 року та подій у Сребрениці.

Стрічку “Куди йдеш, Аїдо?” також номінували на “Оскар” у категорії “найкращий міжнародний художній фільм” у 2021 році.

Кінокартину знімали на майданчиках кількох європейських країн.

У 2020 році найкращим фільмом року Європейська академія визнала “Ще по одній” (Another Round) з Мадсом Міккельсеном у головній ролі.

У 2020 році в лонглист премії Європейської кіноакадемії потрапив український фільм “Атлантида” Валентина Васяновича, а у 2019 році – українська стрічка “Додому” Нарімана Алієва.

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