Велосипед та іграшкова акула: діти Нью-Йорка розповіли про свої мрії. Допоможімо їх здійснити!

19 грудня в Україні відзначатимуть День Святого Миколая. В цей день, за традицією, діти шукатимуть під своїми подушками подарунки від святого. Втім, знайдуть їх, на жаль, не всі малюки. Для дітей, які ростуть поруч із війною, навіть буденні речі часто здаються недосяжними. Та кожен із нас може змінити це.

Мрійники з прифронтового Нью-Йорка на Донеччині розповіли виданню НьюЙоркер.Сity про те, що б хотіли отримати як подарунок. Тому редакція НьюЙоркер.Сity вирішила ініціювати “Акцію добра” та запрошує усіх небайдужих до участі.

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Пучкова Валентина

Мріє про ноутбук, щоб розвиватися у малюванні та навчатися

Мене звуть Пучкова Валя. Я з багатодітної родини. Навчаюся у 6-му класі Новгородської спеціальної школи №38 Донецької обласної ради. У 2020-2021 році мене визнали “Найкращою ученицею року”. Розкажу трошки про себе: я дуже привітна, скромна, працелюбна дівчинка. Допомагаю мамі прибрати у будинку, готувати обід і піклуюся про молодших братика та сестричку. Усі кажуть, що я дуже гарно малюю. У мене є заповітна мрія — ноутбук. Адже для дистанційного навчання одного маминого старенького телефона для мене та моїх трьох молодших братиків та сестричок — замало. А навчатися ми дуже любимо. Та й розвиваючі ігри можна скачати, ідеї для малюнків нові знайти.

Шилов Ярослав, 5 років

Мріє про ноутбук, що допоможе йому краще розмовляти

Я – Ярослав Шилов, мені п’ять років. Я навчаюсь у дошкільному закладі №15 “Золота рибка”. З моїм здоров’ям трапилася біда, і з 2019 року я перебуваю на обліку у сурдолога з діагнозом “нейросенсорна туговухість важкого ступеня”. Маю інвалідність. Я займаюся з логопедом. За час занять у мене з’явилася можливість використання мовлення для спілкування. А ще я навчився читати! Я дуже люблю малювати, займатися спортом, танцювати. Навесні 2021 року я брав участь у всеукраїнському конкурсі малюнка “Я дитина! Я малюю!”. Зайняв призове друге місце. Я дуже стараюся розвивати своє мовлення. Зараз існує багато комп’ютерних розвиваючих програм для дітей з порушеннями слуху та мовлення, ігрових вправ та настільних ігор, які можна скачати в інтернеті й роздрукувати для постійного використання. Але для цього потрібно мати комп’ютер та принтер. Моя мама перебуває у відпустці, щоб доглядати за мною, тож родина не може собі дозволити придбати якісну оргтехніку. Я дуже мрію про ноутбук.

Косічкін Дмитро, 10 років

Мріє про ноутбук, щоб розвивати свої навички

Я – Косічкін Дмитрик, мені 10 років. Навчаюся у четвертому класі Новгородської спеціальної школи №38. У мене є розлади аутичного спектру. Але я ніколи не втрачаю позитиву. Батьки кажуть, що я дуже товариський та співчутливий. А ще дуже полюбляю співати. У вільний час мені подобається моделювати конструктором “Лего”. Дуже люблю іграшки, дивитися розвивальні передачі та відео. Вдома я допомагаю мамі у домашніх справах, турбуюся про маленьке кошеня. Мені дуже подобається навчатися читати разом із мультиплікаційними героями. Для цього потрібен простенький ноутбук, щоб скачувати різні навчальні програми. Дуже мрію, щоби Святий Миколай подарував мені цей девайс.

Силін Дмитро

Мріє про крутезний велосипед

Я – Силін Дмитро Миколайович. Проживаю з мамою та старшою сестрою Вікою. Ще у мене є сестра Надя та племінниця Женя. Але вони мешкають на Одещині. Я дуже сумую за ними. Ми з мамою сподіваємось, що вони приїдуть. Я пообіцяв мамі, що добре вчитимуся. Мамі я дуже вдячний, і нічого начебто не потребую. Якщо нам вистачає грошей, вона купує нам і їсти, і речі. Ось тільки одне не виходить — ми ніяк не можемо відремонтувати велосипед. Моя мрія — це велосипед.

Катруся Ковальова, 4 роки

Мріє про сучасні яскраві розвиваючі іграшки. І ми вже маємо благодійника, який зголосився допомогти!

Мене звуть Катруся Ковальова, мені чотири рочки. Наша сім’я — переселенці. Я навчаюсь у корекційній групі дитячого садка №15. Мені там дуже подобається. Я поступово навчаюсь контактувати з дорослими і намагаюся спілкуватися з дітьми. Дуже цікаві заняття з розвитку дрібної моторики. А ще я полюбляю гратися музичними іграшками. Вихователі кажуть, що я самостійна та відкрита. Я у захваті від яскравих розвиваючих іграшок. Дуже хочу навчитися сприймати світ у всій красі.

Суворов Кирило, 10 років

Мріє про планшет, який допоможе йому у навчанні. І ми вже маємо благодійника, який зголосився допомогти!

Вітаю! Мене звати Суворов Кирило, Мені 10 років. Маю дружну та люблячу сім’ю. Моїм батькам дуже пощастило, бо вони мають цілих три дорогоцінних скарби – мене, мого братика Єгора та сестричку Ангелінку. Я маю просту, проте таку важливу мрію – отримати власний планшет для навчання і розваг. Але фінансові можливості моєї родини не дають змоги її реалізувати. Батьки намагаються втілити кожне моє бажання, докладають до цього багато зусиль. Наприклад, зараз ми разом із батьком власними зусиллями удосконалюємо наш комп’ютер. Бо наразі, маючи трьох дітей шкільного віку, під час дистанційного навчання кожен потребує власного гаджета. Сподіваюся, моя мрія все ж таки здійсниться і я отримаю девайс, який допоможе мені навчатися та цікаво відпочивати у вільний час.

Віка, 11 років

Мріє отримати іграшкову м’яку акулу. І ми вже маємо благодійницю, яка зголосилася допомогти!

Мене звуть Віка, мені 11 років, я навчаюся у п’ятому класі. У вільний час розгадую кросворди, дивлюся мультфільми, гуляю вулицею, допомагаю мамі з татом по дому. Я дуже люблю своїх маму, тата та сестричок. Я хочу, щоб вони були здорові. Я хочу, щоб мир був на землі. Моя мрія… Я не знаю, яка у мене мрія, мені й так добре. Але я дуже хочу іграшкову акулу. Мабуть, це моя маленька мрія.

Джерело: НьюЙоркер.City

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