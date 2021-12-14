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У США зростає число жертв торнадо – очікується більше сотні

14/12/2021 12:25

Кількість жертв торнадо в американському штаті Кентуккі зростає мірою просування пошуково-рятувальних робіт. Влада прогнозує, що загиблих буде більше сотні. Наразі губернатор штату підтвердив 74 смерті. Загалом у США від торнадо загинуло щонайменше 88 людей.

Усього від серії смертоносних торнадо 10 грудня постраждали шість центрально-східних штатів, Кентуккі – більше за інші. Швидкість вітру сягала 300 км/год.

Енді Бешер, губернатор штату, насилу приховував сльози, анонсуючи нові дані. “Ось ще трохи інформації про тих, кого ми втратили. 18 тіл досі не впізнані. Вік жертв – від п’яти місяців до 86 років, шістьом загиблим менше 18 років”, – передає слова Бешера “Євроньюз” 14 грудня.

У фокусі уваги рятувальників залишається фабрика в місті Мейфілд, де в момент обвалення даху в пастці опинилися десятки людей.

Том Ніл, керівник оперативної групи, зазначив: “Ми все ще розглядаємо це як рятувальну операцію. Час іде, вночі температура опускається, і нам дуже важливо переконатися, що ми зможемо дістатися людей, які залишаються замкненими в руїнах будівлі”.

У Кентуккі чекають на візит президента Джо Байдена. Раніше глава держави оголосив про режим надзвичайної ситуації у штаті, що дозволило направити до штату допомогу з федерального бюджету.

“Я сказав губернатору два дні тому, що не хочу заважати своїм візитом, – зазначив Байден. – Наразі стільки справ, а коли приїжджає президент, за ним тягнеться натовп народу”.

На допомогу населенню спрямовано дві сотні військовослужбовців Національної гвардії.

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