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“Антонов” може побудувати п’ять літаків Ан-158 для державної авіакомпанії UNA

14/12/2021 17:11

Міністерство інфраструктури вивчає можливість купівлі перших п’яти літаків Ан-158 у держпідприємства “Антонов” для потреб національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines.

Про це у вівторок, 14 грудня, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

Підписання відповідних контрактів очікується в першому-другому кварталах 2022 року.

“Для “Українських національних авіаліній”, єдиним власником яких є держава, потрібні різні класи літаків. Для регіональних і середньомагістральних перевезень ми розглядаємо Ан-158, який ідеально підходить для перельотів у межах України”, – сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

В “Антонові” очікують, що контракти буде підписано безпосередньо між ДП і АТ “Українські національні авіалінії”.

“Ан-158 – чудовий літак на 99 крісел. Ми готові протягом наступних трьох років на замовлення Мінінфраструктури та національного авіаперевізника побудувати п’ять таких літаків. При цьому перший літак – протягом першого року”, – наголосив генеральний директор “Укроборонпрому” Юрій Гусєв.

Як відомо, ДП “Антонов”  належить до складу “Укроборонпрому”.

Нагадаємо, авіакомпанію Ukrainian National Airlines створено в листопаді 2021 року за дорученням президента України Володимира Зеленського.
Її основне завдання – розвиток внутрішніх авіаперевезень, розширення географії польотів для українців, захист стратегічних інтересів держави та перетворення України на великий європейський авіахаб.

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