СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3263417 +18668
Летальні випадки:
78754 +769
Одужали:
2684584 +20211
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15348780 (+56132). Оновлено: 08:14 16.11.2021
Home / Військо / Канадська компанія GL Munitions Inc, з якою Укроборонпром мав будувати патронний завод, припинила існування

Канадська компанія GL Munitions Inc, з якою Укроборонпром мав будувати патронний завод, припинила існування

17/11/2021 11:04

Один із учасників проєкту будівництва патронного заводу в Україні – канадська компанія GL Munitions Inc – припинила своє існування.

Про це інформує “Ліга”.

Зазначається, що дані про ліквідацію компанії опубліковано на сайті канадського федерального реєстру компаній.

Згідно з реєстром, GL Munitions ліквідовано 15 вересня 2021 року.

На початку червня інший канадський учасник проєкту – Waterbury Farrel – підтвердив, що спільно з GL Munitions та “Укрборонпромом” розпочинають проєкт із будівництва сучасного заводу з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї.

Проєкт також презентували в “Укробронпромі”.

Waterbury Farrel – відома компанія, заснована в 1851 році, і є підрозділом інженерно-технологічної корпорації Magnum Integrated Technologies Inc.

GL Munitions навпаки – маловідома компанія, заснована лише у квітні 2021 року. У неї навіть не було корпоративного сайту.

Як відомо, В Україні немає повного циклу виробництва боєприпасів, а єдиний завод із виготовлення набоїв залишився в окупованому Луганську. У 2017 році британська Stiletto Systems в альянсі з канадською Magnum заявляли, що готові створювати в Україні виробництво стрілецьких боєприпасів калібром від 5,45 до 152 мм потужністю до 100 млн патронів на рік.

Нагадаємо,  1 червня 2021 року “Укроборонпром” і державна акціонерна холдингова компанія “Артем” підписали з канадськими партнерами угоду щодо співпраці у питаннях виробництва боєприпасів для стрілецької зброї.
11 червня канадська Waterbury Farrel підтвердила партнерство з компанією GL Munitions Inc та “Укроборонпромом” у створенні потужностей для виробництва патронів в Україні.

Читайте також:
Завод “Укроборонпрому” створюватиме українських бойових роботів

Унікальних переглядів: 84
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Канадська компанія GL Munitions Inc, з якою Укроборонпром мав будувати патронний завод, припинила існування

Один із учасників проєкту будівництва патронного заводу в Україні – канадська компанія GL Munitions Inc – припинила своє існування. Про це інформує “Ліга”. Зазначається, що дані про ліквідацію компанії...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse