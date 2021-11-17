Канадська компанія GL Munitions Inc, з якою Укроборонпром мав будувати патронний завод, припинила існування

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Один із учасників проєкту будівництва патронного заводу в Україні – канадська компанія GL Munitions Inc – припинила своє існування.

Про це інформує “Ліга”.

Зазначається, що дані про ліквідацію компанії опубліковано на сайті канадського федерального реєстру компаній.

Згідно з реєстром, GL Munitions ліквідовано 15 вересня 2021 року.

На початку червня інший канадський учасник проєкту – Waterbury Farrel – підтвердив, що спільно з GL Munitions та “Укрборонпромом” розпочинають проєкт із будівництва сучасного заводу з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї.

Проєкт також презентували в “Укробронпромі”.

Waterbury Farrel – відома компанія, заснована в 1851 році, і є підрозділом інженерно-технологічної корпорації Magnum Integrated Technologies Inc.

GL Munitions навпаки – маловідома компанія, заснована лише у квітні 2021 року. У неї навіть не було корпоративного сайту.

Як відомо, В Україні немає повного циклу виробництва боєприпасів, а єдиний завод із виготовлення набоїв залишився в окупованому Луганську. У 2017 році британська Stiletto Systems в альянсі з канадською Magnum заявляли, що готові створювати в Україні виробництво стрілецьких боєприпасів калібром від 5,45 до 152 мм потужністю до 100 млн патронів на рік.

Нагадаємо, 1 червня 2021 року “Укроборонпром” і державна акціонерна холдингова компанія “Артем” підписали з канадськими партнерами угоду щодо співпраці у питаннях виробництва боєприпасів для стрілецької зброї.

11 червня канадська Waterbury Farrel підтвердила партнерство з компанією GL Munitions Inc та “Укроборонпромом” у створенні потужностей для виробництва патронів в Україні.

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