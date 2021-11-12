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Завод “Укроборонпрому” створюватиме українських бойових роботів

12/11/2021 12:15

ВАТ “Меридіан” ім. Корольова, що входить до складу державного концерну “Укроборонпром”, візьме участь у створенні вітчизняних бойових роботів.

Про це повідомила пресслужба “Укрборонпрому” у четвер, 11 листопада.

“ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова, який входить до складу концерну, ТОВ “Інноваційний холдинг Sikorsky Challenge” і команда розробників проекту “Мобільні бойові роботи” підписали договір про співпрацю. Це стало першим кроком із реалізації п’яти інноваційних вітчизняних ідей для оборонної сфери”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проекти було відібрано серед фіналістів конкурсу стартапів Sikorsky Challenge-2021, створених українськими науковцями й винахідниками. Ці розробки пройшли попередній відбір, під час якого фахівці оцінювали їхню інноваційність, технологічну завершеність, можливість розгортання виробництва на потужностях “Меридіану” тощо.

Першим планують реалізувати проєкт “Мобільні бойові роботи” – це безекіпажні наземні компактні машини, призначені для виконання логістичних, розвідувальних і бойових завдань, зокрема вогньової підтримки та розмінування.

Як повідомляється, холдинг Sikorsky Challenge забезпечить маркетинговий супровід, а завод “Укроборонпрому” – серійне виробництво.

Інші чотири проекти, реалізацію яких планують розпочати згодом, стосуються протидії ворожим БПЛА, розмінування територій за допомогою дронів, мережевих технологій інтелектуального відеомоніторингу повітряного простору у видимому та інфрачервоному діапазонах частот і високоточного наведення засобів ураження повітряних об’єктів, а також створення економічного електродвигуна.

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