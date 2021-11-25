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В Україні з’явиться нова державна авіакомпанія UNA

25/11/2021 12:19

В Україні з’явиться державний авіаперевізник – Ukrainian national airlines (UNA) – “Українські національні авіалінії”.

Як передає “Ліга”, про це під час форуму “Велике Будівництво: Авіація. Туризм” у четвер, 25 листопада, заявив президент Володимир Зеленський.

“Сьогодні офіційно розпочато створення українського національного авіаперевізника. Ми готові інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об’єднаних проєктів в авіабудівництві. Ми маємо підтвердження економічної доцільності проєкту національного перевізника від наших французьких консультантів”, – зазначив президент.

Він вважає, що створення державного авіаперевізника – це не лише питання збільшення авіаперевезень, а і “питання статусу, іміджу, престижу нашої держави”.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про стратегічні завдання авіаперевізника: захист стратегічних інтересів держави в авіаперевезеннях, евакуація громадян, забезпечення польотів на критично важливих маршрутах, пришвидшення відновлення авіагалузі після коронакризи.

Сьогодні під час форуму був підписаний меморандум про взаєморозуміння між міністерством України та компанією Airbus щодо намірів співробітництва у створенні національного авіаперевізника.

Документ підписали міністр інфраструктури України та віцепрезидент Airbus Кімон Сотіропулос.

Як пише “Інтерфакс- Україна”, відповідно до тексту меморандуму розглядається можливість лізингу/купівлі шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220), 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321), чотирьох широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).

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