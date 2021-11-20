ДПСУ отримала з Франції гелікоптери Airbus H125. ФОТО

Фото: ДПСУ

Україна отримала з Франції ще два гелікоптери для Державної прикордонної служби України.

Це нові гвинтокрили Airbus H125, постачання яких відбувається в рамках угоди між урядом України та урядом Французької Республіки, повідомила 20 листопада пресслужба ДПСУ.

“Два вертольоти, які сьогодні прибули у Київ, мають сучасне потужне обладнання для виявлення та припинення правопорушень на державному кордоні. Серед іншого, гвинтокрили оснащені оптико-електронною системою спостереження, яка дозволяє вести моніторинг, в тому числі в інфрачервоному режимі. При цьому тепловізійна камера дозволяє виявити транспортний засіб на відстані до 20 кілометрів. Обладнання дає можливість не лише вести запис відео у високій якості, а й за допомогою супутникового обладнання в режимі реального часу передавати його. Також гвинтокрили облаштовані системою оповіщення з гучномовцями та спеціалізованими авіаційними прожекторами, які можуть використовуватися синхронно з системою оптико-електронного спостереження”, – розповіли в прикордонній службі.

У ДПСУ нагадали, що в рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Держприкордонслужба має отримати 24 нові вертольоти Н125 французької компанії Airbus Helicopter.

Перші вертольоти за українсько-французьким контрактом прикордонне відомство України прийняло на озброєння ще в січні 2020 року.

На початку експлуатації прикордонники використовували ці машини для підготовки льотного та інженерно-технічного складу. Спершу цю підготовку проводили представники заводу-виробника. Зараз Держприкордонслужба України має власних сертифікованих фахівців, в тому числі інструкторів.

Цього року екіпажі вертольотів Н125 серед іншого пройшли курс гірської підготовки. Нові гвинтокрили активно застосовувалися під час проведення прикордонних операцій “Карпати-2021” та “Кордон-2021”. На сьогодні прикордонники налітали на цих гвинтокрилах близько 900 годин. Застосування в охороні державного кордону України показало економічність та ефективність цих машин.

Фото ДПСУ:

“Зазначимо, що недавно у Державну прикордонну службу Україну, вперше за 16 років, прибули семеро випускників Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба. Переважна більшість молодих фахівців – вертольотчики, які будуть пілотувати нові Н125”, – розповіли в ДПСУ.

Читайте також:

Українські силовики показали, як виглядає посилений кордон із Білоруссю. ФОТО