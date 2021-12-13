,”Вконтакте” очолив син заступника глави адміністрації Путіна

Володимир Кірієнко

Один із найбільших російських ІТ-холдингів VK очолив Володимир Кірієнко – син першого заступника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка.

Про це інформує видання “РБК”.

Таке рішення одноголосно підтримала рада директорів холдингу VK (донедавна – Mail.ru Group).

“У Володимира великий досвід запуску і успішного розвитку багатьох складних проєктів, ми впевнені, що в нього є ті риси, які потрібні для виводу VK на нові висоти”, – сказав голова ради директорів VK Дмитро Грішин.

Раніше Володимир Кірієнко був першим віцепрезидентом “Ростелекому”.

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