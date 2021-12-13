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У Підмосков’ї підліток підірвав бомбу в жіночому монастирі. ФОТО, ВІДЕО

13/12/2021 11:10

У російському місті Серпухов (Московська область) на території жіночого монастиря прогримів вибух саморобної бомби.

Про це інформує видання “Медуза” із посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що бомбу активував колишній вихованець церковно-приходської школи при цьому монастирі – 18-річний Владислав Струженков.

Під час навчання нападник зазнавав булінгу. “За попередніми даними, мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи і черниць на тлі особистих неприязних стосунків”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок події постраждали щонайменше шестеро людей. Сам Струженков помер від отриманих поранень.

Струженков здійснив самопідрив біля дверей гімназії о пів на дев’яту ранку, коли діти йшли до школи.

Очевидці розповіли, як учні босоніж вибігали з установи, сподіваючись врятуватися.

Як передає інформагентство ТАСС із посиланням на джерело, якийсь час правоохоронці не підпускали до Струженкова лікарів через небезпеку підриву додаткового вибухового пристрою.

Владислав Струженков

За словами батька нападника, Владислав збирав петарди, ймовірно, для святкування Нового року, і майстрував “бомбочки”.

Після інциденту в монастирі порушено кримінальну справу про замах на вбивство та незаконний обіг вибухівки, повідомили у Слідкомі РФ.

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