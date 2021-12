“Людиною року” за версією журналу Time став Ілон Маск

Інженер, підприємець та мільярдер Ілон Маск став переможцем у номінації “Людина року-2021” за версією американського журналу Time.

Про це видання повідомило у понеділок, 13 грудня.

Журнал зазначає, що Маск – найбагатша людина у світі, яка “не має свого дому і розпродає свої статки”. Він запускає супутники на орбіту і “приборкує Сонце”, керує машиною, яку сам створив і якій не потрібно паливо і навряд чи потрібен водій. Також Маск “порухом пальця змушує ринки злітати або непритомніти”.

“Це людина, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, грубіян, божевільне поєднання Томаса Едісона, Ф.Т. Барнума, Ендрю Карнегі та доктора Мангеттена з “Хранителів”… Його стартап SpaceX обігнав Boeing та інші компанії, щоб заволодіти космічним майбутнім Америки. Його автомобільна компанія Tesla контролює дві третини багатомільярдного ринку автомобілів, що зробило Маска власником статків у $250 млрд і найбагатшою приватною особою в історії”, — йдеться у публікації видання.

