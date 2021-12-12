ООС: три обстріли за добу, один воїн отримав поранення

Упродовж минулої доби, 11 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
У бік Катеринівки, ворожі війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний“, – зазначили в пресцентрі ООС.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на сьому годину ранку, з початку доби 12 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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