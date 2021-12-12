ООС: три обстріли за добу, один воїн отримав поранення

Фото: "Новинарня"

Упродовж минулої доби, 11 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомив пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Катеринівки, ворожі війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний“, – зазначили в пресцентрі ООС.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 12 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Читайте також:

Бойовики вперше обстріляли село Піщане і втретє з початку зими – Станицю. ВІДЕО