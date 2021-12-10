Бойовики вперше обстріляли село Піщане і втретє з початку зими – Станицю. ВІДЕО

Боєць ЗСУ показує вирву після обстрілу ВОПу в Піщаному

Уранці в п’ятницю, 10 грудня, російські окупанти обстріляли з міномета околиці села Піщане, розташованого неподалік Станиці Луганської.

“По позиціях [ЗСУ] прилетіли два десятки мін. Від початку війни – вперше“, – ідеться в сюжеті “5-го каналу”.

Про обстріл цього невеличкого села за річкою Сіверський Донець сповіщав і пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні: “Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм”.

На відео, наданому “5-м каналом”, українські бійці розповідають, що мінами “повністю обстріляна” територія їхнього ВОПу. На щастя, ніхто не постраждав.

Журналісти також нагадали, що вранці 9 грудня бойовики обстріляли Станицю Луганську – вже втретє з початку цієї зими. Мінометному обстрілу передував проліт ворожого БПЛА типу “квадрокоптер”.

Військовослужбовець ЗСУ Дмитро розповів: “Працювали двома мінометами – 82-м та 120-м. Переносили вогонь все ближче і ближче”.

“Одна з мін розірвалася на обійсті покинутого будинку. Залізний дах та стіни цієї будівлі перетворилися на решето. На щастя, поруч нікого не було, бо від осколків не вберіг би жоден бронежилет. За пів години, поки тривав обстріл, між Станицею Луганською та військовими позиціями розірвалися майже три десятки мін. Минулося без жертв”, – ідеться в сюжеті “5-го каналу”.

Керівник Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко наголосив, що ворожий обстріл уже вдруге почався о 15-й годині – коли йде відправка шкільних автобусів, діти повертаються зі школи.

“Після того, як відбулося розведення військ тут, Станиця була найтихішим місцем [на лінії розмежування]. Те, що почало останнім часом відбуватися… На щастя, поки все минається без жертв”, – сказав Зінченко.

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