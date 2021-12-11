На Донбасі російські окупанти поранили українського військового

Станом на 17:00 суботи, 11 грудня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав український військовий.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
У напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
У бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
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