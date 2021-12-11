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На Донбасі російські окупанти поранили українського військового

11/12/2021 18:42

Станом на 17:00 суботи, 11 грудня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав український військовий.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

У напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

У бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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