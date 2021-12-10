СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3543684 +11327
Летальні випадки:
90343 +442
Одужали:
3158426 +24456
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16234638 (+35283). Оновлено: 08:20 10.12.2021
Home / Світ / Гарячі точки / У ДР Конго українські миротворці евакуювали місцевого пораненого армійця

У ДР Конго українські миротворці евакуювали місцевого пораненого армійця

10/12/2021 20:14

Керівництво Місії ООН звернулось по допомогу до українських миротворців окремого вертолітного загону для евакуації пораненого військового збройних сил Демократичної Республіки Конго.

Про це інформує пресслужба 18-го окремого вертолітного загону в п’ятницю, 10 грудня.

“Військовий збройних сил Демократичної Республіки Конго дістав кульове поранення ноги під час сутички з повстанцями поблизу населеного пункту Бені, провінції Північне Ківу. У зв’язку з поганим транспортним сполученням доставити його до шпиталю в місті Гома наземним шляхом було неможливо”, – йдеться в повідомленні.

Тож керівництво Місії ООН звернулось по допомогу до миротворців окремого вертолітного загону, які своєчасно здійснили евакуацію пораненого вертольотом Мі-8.

Від початку чергової ротації це вже сьома медична евакуація постраждалих, яку здійснюють українські вертолітники.

Читайте також:
Українські миротворці в ДР Конго отримали високу оцінку Місії ООН

Унікальних переглядів: 15
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Дом” замовляє власнику “Зе медіа” виробництво шоу з Пальчевським за ₴12 млн

Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” (телеканали “Дом” і UATV) планує виділили понад 12 мільйонів гривень на створення соціального шоу “Про життя з Андрієм Пальчевським”. Як передає “Детектор медіа”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse