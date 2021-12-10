У ДР Конго українські миротворці евакуювали місцевого пораненого армійця

Керівництво Місії ООН звернулось по допомогу до українських миротворців окремого вертолітного загону для евакуації пораненого військового збройних сил Демократичної Республіки Конго.
Про це інформує пресслужба 18-го окремого вертолітного загону в п’ятницю, 10 грудня.
“Військовий збройних сил Демократичної Республіки Конго дістав кульове поранення ноги під час сутички з повстанцями поблизу населеного пункту Бені, провінції Північне Ківу. У зв’язку з поганим транспортним сполученням доставити його до шпиталю в місті Гома наземним шляхом було неможливо”, – йдеться в повідомленні.
Тож керівництво Місії ООН звернулось по допомогу до миротворців окремого вертолітного загону, які своєчасно здійснили евакуацію пораненого вертольотом Мі-8.
Від початку чергової ротації це вже сьома медична евакуація постраждалих, яку здійснюють українські вертолітники.
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