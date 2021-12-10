У ДР Конго українські миротворці евакуювали місцевого пораненого армійця

Фото: Aleksandr Savchenko/Facebook

Керівництво Місії ООН звернулось по допомогу до українських миротворців окремого вертолітного загону для евакуації пораненого військового збройних сил Демократичної Республіки Конго.

Про це інформує пресслужба 18-го окремого вертолітного загону в п’ятницю, 10 грудня.

“Військовий збройних сил Демократичної Республіки Конго дістав кульове поранення ноги під час сутички з повстанцями поблизу населеного пункту Бені, провінції Північне Ківу. У зв’язку з поганим транспортним сполученням доставити його до шпиталю в місті Гома наземним шляхом було неможливо”, – йдеться в повідомленні.

Тож керівництво Місії ООН звернулось по допомогу до миротворців окремого вертолітного загону, які своєчасно здійснили евакуацію пораненого вертольотом Мі-8.

Від початку чергової ротації це вже сьома медична евакуація постраждалих, яку здійснюють українські вертолітники.

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