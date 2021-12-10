СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3543684 +11327
Летальні випадки:
90343 +442
Одужали:
3158426 +24456
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16234638 (+35283). Оновлено: 08:20 10.12.2021
Home / Світ / Європа / Суд дозволив екстрадицію Ассанжа із Британії до США

Суд дозволив екстрадицію Ассанжа із Британії до США

10/12/2021 18:22

Високий суд Лондона скасував рішення нижчої інстанції та дозволив екстрадувати до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це в п’ятницю, 10 грудня, інформує АР.

Це рішення апеляційного суду, ймовірно, буде оскаржене.

Раніше цього року суддя нижчої інстанції Ванесса Барайтсер відхилила запит американського уряду про екстрадицію Ассанжа до США, де він розшукується за публікацію кількасот секретних документів, пов’язаних з війнами в Афганістані та Іраку.

Барайтсер тоді відмовила в екстрадиції за станом здоров’я, заявивши, що Ассанж, ймовірно, скоїть самогубство, якщо буде триматися в суворих умовах ув’язнення в США.

Нагадаємо, у липні 2019 року міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід підписав розпорядження про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні, відбував термін 50 тижнів у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу.

Сполучені Штати наполягають на видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з військовим ексаналітиком, рядовим Челсі Меннінгом щодо доступу до таємної інформації. У США Ассанжеві загалом загрожує до 175 років в’язниці за обвинуваченням у шпигунстві.

Читайте також:
Швеція припинила справу за звинуваченням Ассанжа у зґвалтуванні

Унікальних переглядів: 25
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Черкасах чотирьом медикам оголосили підозри через смерть депутатки

У Черкасах чотирьом медикам оголосили підозри у неналежному виконанні професійних обов’язків через смерть депутатки міської ради від партії “За майбутнє” Олени Шевченко. Про це в п’ятницю, 10 грудня, інформує...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse