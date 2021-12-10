Суд дозволив екстрадицію Ассанжа із Британії до США

Джуліан Ассанж

Високий суд Лондона скасував рішення нижчої інстанції та дозволив екстрадувати до США засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це в п’ятницю, 10 грудня, інформує АР.

Це рішення апеляційного суду, ймовірно, буде оскаржене.

Раніше цього року суддя нижчої інстанції Ванесса Барайтсер відхилила запит американського уряду про екстрадицію Ассанжа до США, де він розшукується за публікацію кількасот секретних документів, пов’язаних з війнами в Афганістані та Іраку.

Барайтсер тоді відмовила в екстрадиції за станом здоров’я, заявивши, що Ассанж, ймовірно, скоїть самогубство, якщо буде триматися в суворих умовах ув’язнення в США.

Нагадаємо, у липні 2019 року міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід підписав розпорядження про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США.

Ассанж був заарештований 11 квітня після семи років, проведених у посольстві Еквадору в Лондоні, відбував термін 50 тижнів у британській в’язниці за порушення умов звільнення під заставу.

Сполучені Штати наполягають на видачі Британією Ассанжа за звинуваченням у незаконній публікації секретних матеріалів, зокрема імен засекречених джерел, а також у змові з військовим ексаналітиком, рядовим Челсі Меннінгом щодо доступу до таємної інформації. У США Ассанжеві загалом загрожує до 175 років в’язниці за обвинуваченням у шпигунстві.

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