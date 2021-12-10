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СБУ розсекретила документи, що викривають репресії СРСР у Криму

10/12/2021 15:06

Служба безпеки України та Державна архівна служба відкрили доступ до архівних документів радянських репресивних органів у Криму.

Про це в п’ятницю, 10 грудня, повідомила пресслужба СБУ.

“Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів. Нині вкрай важливо знайомити широкий загал з історичною правдою. Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові”, – йдеться в повідомленні СБУ.

Серед документів, які можна переглянути онлайн:

  • акти про виконання смертних вироків органів ВНК–ОДПУ за 1920–1922 та 1928–1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920-1941 рр;
  • протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921-1922 рр.;
  • частину протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 р.

З архівними документами можна ознайомитися на офіційному вебпорталі Укрдержархіву у спеціальній рубриці “Документи Криму”.

“Зазначені документи вміщують відомості про репресованих та фотографії до них. Наразі визначено перелік із 106 архівних справ, що висвітлюють репресивну діяльність радянських органів державної безпеки у Криму, з яких оприлюднено електронні копії 30 справ”, – йдеться в повідомленні.

Упродовж наступного року Архів СБУ планує продовжити поповнення тематичної колекції, зокрема протоколами засідань трійки УНКВС Кримської АРСР та актами про виконання смертних вироків за рішеннями цього позасудового органу на території Кримської АРСР за 1937–1938 рр.

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