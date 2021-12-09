У п’яти областях негода знеструмила майже 150 населених пунктів

В Україні через ускладнення погодних умов знеструмлено 148 населених пунктів у п’яти областях. Про це інформує пресслужба ДСНС. “Станом на 7:00 внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 148 населених пунктів у п’яти областях (Київська – 64, Чернігівська – 47, Житомирська – 15, Вінницька – 18 та Донецька – 4)”, – йдеться у повідомленні. Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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