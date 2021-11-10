На Прикарпатті стався землетрус

В Івано-Франківській області у вівторок, 9 листопада, зафіксовано землетрус магнітудою 1,8.
Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
“9 листопада о 14:07 вимірювальні прилади сейсмічної станції «Львів» поблизу села Пнів Надвірнянського району зафіксували підземний поштовх на глибині 3,8 км магнітудою 1,8 (не відчувається на поверхні людиною) без негативних наслідків”, – йдеться в повідомленні.
У ДСНС заявили, що звернення від громадян не надходили.
Загалом протягом року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано кілька несильних землетрусів – 30 березня, 11 травня, 4 та 8 червня, 29 жовтня.
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