На Прикарпатті стався землетрус

Фото: "Новинарня"

В Івано-Франківській області у вівторок, 9 листопада, зафіксовано землетрус магнітудою 1,8.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

“9 листопада о 14:07 вимірювальні прилади сейсмічної станції «Львів» поблизу села Пнів Надвірнянського району зафіксували підземний поштовх на глибині 3,8 км магнітудою 1,8 (не відчувається на поверхні людиною) без негативних наслідків”, – йдеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що звернення від громадян не надходили.

Загалом протягом року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано кілька несильних землетрусів – 30 березня, 11 травня, 4 та 8 червня, 29 жовтня.

Читайте також:

У Карпатах внаслідок вибуху загинули двоє туристів, є травмовані. ВІДЕО