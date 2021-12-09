Разумков заявив, що готовий балотуватися на пост президента

Дмитро Разумков

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков готовий балотуватися на пост президента України, якби вибори президента відбулися у найближчий час.

Про це він сказав в інтервʼю “Радіо Свобода”, яке опубліковане у четвер, 9 грудня, відповідаючи на запитання, чи буде він балотуватися на пост глави держави під час наступних президентських виборів.

“До виборів треба дожити, це раз. Але якщо б вибори були найближчим часом, то так”, – зазначив Разумков.

За словами Разумкова, остаточне рішення про висунення його кандидатури на чергових президентських виборах (чергові вибори президента мають відбутися навесні 2024 року – ред.) залежатиме від підтримки людей.

“Якщо я буду бачити підтримку людей. Якщо я буду бачити таку ж підтримку і надалі, я думаю, що я буду брати участь у виборах”, – сказав Разумков.

За його словами, він братиме участь у наступних президентських виборах, тому що “багато не зробили з того, що обіцяли людям”.

Раніше 5 жовтня голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань парламенту на два пленарних дні.

Читайте також:

“Я не говорив “ні”: Разумков прокоментував свою ймовірну участь у президентських виборах