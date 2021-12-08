Вселенський патріарх Варфоломій різко відповів росіянам і назвав їх “розкольниками”

Вселенський патріарх Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що саме Росія причетна до церковного розколу у православному світі.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у своїй резиденції в Стамбулі, інформує “Лівий берег”.

“Питання про автокефалію України виникло не два і не три роки тому – протягом минулих століть українці докладали величезних зусиль, щоб набути власної Церкви, набути самовизначення. І ось настав історичний момент: Константинопольська Мати-Церква втілила в життя давню мрію українців.

Наші російські брати кажуть, що ніби стався розкол. Але розколу немає. Якщо й є розкол, то вони самі зробили його, розірвавши спілкування з чотирма Церквами (йдеться про Александрійську, Грецьку, Кіпрську та Константинопольську, –“Н”). Ніхто інший не розривав спілкування і не створював розколу в лоні православ’я. Цей розкол був започаткований Росією в 2016 році, коли Московська Церква і – під її впливом три інші Церкви – не прибули на Святий і Великий Собор на Криті.

Ми всі разом готували цей Собор. До січня 2016 року в Женеві, коли ми мали останні збори православних предстоятелів, всі Церкви готували цей Собор. В останній момент росіяни та ще три Церкви не приїхали (Антіохійська, Болгарська й Грузинська, – “Н”). Можливо, тому, що не дуже хотіли, щоб відбувся такий великий Собор під головуванням Вселенського патріарха”, – уточнив Варфоломій.

Він наголосив, що “мрія росіян – керувати світовим православ’ям”.

“Цього ніколи не станеться, тому що канони православної Церкви та всі дії Церкви протягом століть віддали першість Константинополю. Блаженніший архієпископ Кіпру сказав, що ця ситуація, така структура Православної Церкви “зацементована”. Вона зафіксована і незмінна”, – вказав патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, у червні 2016 року пройшов перший за більш ніж 1200 років Всеправославний Собор. У ньому взяли участь 166 делегатів із десяти помісних Церков.

Не приїхали представники Російської Православної Церкви, а також Антіохійської, Грузинської, Сербської і Болгарської Православних Церков.

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