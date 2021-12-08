ООС: шість обстрілів за добу, ворог накрив вогнем 120-мм артилерії район Південного

Упродовж минулої доби, 7 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, одне з них із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
У напрямку Майорська окупанти вели вогонь із автоматичних станкових гранатометів. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту, внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок. Втрат серед цивільного населення немає.
У бік Новоолександрівки російські найманці здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Південного ворог застосував міномети калібру 120 мм і стрілецьку зброю.
У районі Нью-Йорка противник вів обстріл із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Біля Причепилівки окупанти відкривали вогонь з вогонь автоматичних станкових і підствольних гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00 середи, 8 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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