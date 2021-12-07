Польща вводить нові COVID-обмеження на кордоні й всередині держави

Із 15 грудня польський уряд поступово вводитиме нові обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19.
Йдеться про відновлення дистанційного навчання у школах, зниження лімітів у сфері обслуговування і у транспорті, введення обов’язкового щеплення для певних професій тощо.
Про це під час пресконференції у вівторок, 7 грудня, повідомили керівники МОЗ Польщі, передає “Укрінформ”.
Як розповів глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, із 20 грудня по 9 січня на весь період свят у державі запроваджується дистанційне навчання у школах.
Із 10 січня учні мають повернутися до стаціонарного навчання.
За його словами, уряд РП вирішив запровадити з 1 березня обов’язкові щеплення проти COVID-19 для трьох категорій: медиків, вчителів та силовиків. Міністр пояснив, що ці категорії працівників повинні будуть вакцинуватися до 1 березня, оскільки після цього терміну вакцинації буде підставою для продовження роботи за фахом.
Заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска повідомив, що усі мандрівники до Польщі з-за меж ЄС (також і з України, – “Н”), повинні будуть після перетину кордону здати ПЛР чи швидкий антигенний тест.
Окрім того, з 15 грудня у Польщі знижуються з 50% до 30% ліміти на відвідування кінотеатрів, театрів, спортивних споруд, об’єктів релігійного культу, та об’єктів готельно-ресторанного комплексу. Водночас, ці ліміти не стосуватимуться вакцинованих осіб, які представлять сертифікати щеплень.
За словами заступника міністра, з 15 грудня тимчасово мають призупинити роботу усі дискотеки, нічні клуби й танц-холи, а 31 грудня і 1 січня у залах, де святкують, кількість відвідувачів не має перевищувати сотню осіб. До цього ліміту не включатимуться вакциновані особи.
Краска поінформував також, що з 15 грудня запроваджується 75% ліміт на кількість пасажирів у громадському транспорті.
Заступник міністра також повідомив, що з 15 грудня у Польщі вводиться обов’язок тестування усіх, хто проживає з інфікованим на COVID-19, не зважаючи на те, чи ці люди раніше вакцинувалися.
Глава МОЗ Польщі заявив, що всі ці обмеження викликані появою у світі штаму коронавірусу “омікрон” та високим рівнем інфікованості та смертності від коронавірусу під час четвертої хвилі COVID-19.
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