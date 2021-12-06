Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі

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НЕК “Укренерго” надало аварійну допомогу Польщі в обсязі 945 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“У понеділок, 6 грудня 2021 року, з 09:00 до 16:00 (за київським часом) диспетчерський центр НЕК «Укренерго» на запит польського оператора системи передачі Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) надав енергомережі Польщі аварійну допомогу з Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України. Загальний обсяг аварійної допомоги склав 945 МВт-год (135 МВт рівним графіком упродовж семи годин поспіль)”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для надання допомоги блок №7 Добротвірської ТЕС було перефіксовано на ПЛ 220 кВ “Добротвірська ТЕС – Замость”.

В “Укренерго” нагадали, що надання аварійної допомоги для PSE відбулося в рамках підписаного 5 серпня 2019 року договору..

Аварійна допомога не є комерційним імпортом.

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