Більшість поляків виступає за військову підтримку України з боку НАТО в разі наступу Росії

Більшість поляків вважають, що в разі нападу Росії на Україну НАТО має надати військову підтримку Києву.

Про це свідчать дані опитування SW Research для Rzeczpospolita, повідомляє “Європейська правда”.

На запитання, чи має НАТО допомогти Україні військовим чином у разі наступу Росії, ствердно відповіли 61,9% опитаних поляків.

13% опитаних – проти того, щоб НАТО надало Україні військову підтримку.

Ще 25,1% респондентів зі своєю думкою з цього приводу не визначилися.

“Надання військової підтримки підтримують 7 із 10 респондентів віком від 35 до 49 років та майже 2/3 опитаних (65%) з доходом у розмірі 1001 – 2000 злотих. Військову допомогу Україні на випадок російської агресії підтримують 2 з 3 осіб у містах із населенням від 100 000 до 199 000 мешканців. Цю ідею набагато негативніше оцінюють чоловіки (19%), ніж жінки (8%)”, – зазначив голова правління SW Research Пшемислав Весоловський.

Опитування проводилося 30 листопада і 1 грудня серед 800 респондентів.

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