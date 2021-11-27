У вікні канцелярії президента Польщі запалили свічку пам’яті жертв Голодоморів в Україні

У вікні адміністрації президента Польщі виставили запалену свічку в пам’ять про жертви Голодоморів в Україні.
Про це повідомляє канцелярія президента Польської Республіки Анджея Дуди на офіційній сторінці у твітері.
“У вікні Президентського палацу, як і щороку, сьогодні горить свічка у пам’ять про жертв Великого Голоду 1932-1933 років в Україні”, – зазначається в дописі.
W oknie Pałacu Prezydenckiego jak co roku zapłonęła dziś świeca dla uczczenia pamięci ofiar Wielkiego Głodu z lat 1932–1933 na Ukrainie. pic.twitter.com/paYnZSsPXs
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 27, 2021
“Символічний вогник вшановує страждання і трагедію мільйонів людей, які були приречені на голодну смерть тоталітарною комуністичною системою Радянського Союзу. Серед жертв того геноциду були також і поляки”, – додали в канцелярії Дуди.
Нагадаємо, щороку в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам’яті жертв Голодоморів.
Однією з традиційних заходів для вшанування пам’яті жертв Голодоморів у цей день є міжнародна акція “Запали свічку пам’яті”: о 16:00 українці та небайдужі в усьому світі запалюють у своїх вікнах свічки в пам’яті про загиблих унаслідок штучного голоду в Україні.
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