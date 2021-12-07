Лідери п’яти держав заявили про підтримку суверенітету України

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Керівники держав-учасниць формату “Квінт”, до якого входять Німеччина, США, Франція, Італія і Велика Британія, заявили про рішучу підтримку суверенітету України.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу за результатами перемовин, що відбулися в понеділок, 6 грудня.

“П’ять глав держав і урядів поділилися своїм аналізом напруженості між Росією та Україною, висловили рішучість поважати суверенітет останньої та заявили про свою прихильність діяти для підтримки миру та безпеки в Європі. Усі вони нагадали про необхідність відновлення переговорів Росії з Україною в рамках так званої “нормандської” групи під егідою Франції та Німеччини”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація готує цілий комплекс ініціатив, спрямованих на стримування російської агресії.

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