Лідери п’яти держав заявили про підтримку суверенітету України

Керівники держав-учасниць формату “Квінт”, до якого входять Німеччина, США, Франція, Італія і Велика Британія, заявили про рішучу підтримку суверенітету України.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу за результатами перемовин, що відбулися в понеділок, 6 грудня.
“П’ять глав держав і урядів поділилися своїм аналізом напруженості між Росією та Україною, висловили рішучість поважати суверенітет останньої та заявили про свою прихильність діяти для підтримки миру та безпеки в Європі. Усі вони нагадали про необхідність відновлення переговорів Росії з Україною в рамках так званої “нормандської” групи під егідою Франції та Німеччини”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація готує цілий комплекс ініціатив, спрямованих на стримування російської агресії.
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