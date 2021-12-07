Кабмін почав процес створення “Українського національного центру розбудови миру”

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Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів щодо створення реєстрів і системи моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Презентація діяльності Центру відбудеться 15 грудня 2021 року, інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Державне підприємство “Український національний центр розбудови миру” створене Мінреінтеграції з метою виконання підпункту 6 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 червня 2021 року “Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях”.

Його мета – документування порушень прав людини та шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, забезпечення ефективного моніторингу і документування порушень Російською федерацією норм міжнародного права та притягнення її до міжнародно-правової відповідальності за здійснення збройної агресії проти України.

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