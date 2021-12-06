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У районі ООС загинув боєць із Львівщини Руслан Ниров

06/12/2021 20:26

У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Руслан Ниров.

Про це інформує Zaxid.net.

Голова Пустомитівської громади Олег Серняк повідомив, що загиблий 5 грудня Руслан Ниров родом із села Семенівка, розташованого біля міста Пустомити на Львівщині.

Проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

Попередньо планується, що тіло загиблого воїна ООС привезуть додому у середу, 8 грудня.

У Руслана Нирова залишилася вагітна дружина, мама та дві сестри.

Захисникові України було 35 років.

За даними пресцентру штабу операції Об’єднаних сил, протягом доби 5 грудня на фронті було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про втрати Збройних сил не повідомлялося.

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