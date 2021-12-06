У Львові відкрили меморіальну таблицю Герою України Тарасу Матвіїву

На будівлі факультету журналістики Львівського університету імені Франка відкрили меморіальну таблицю Героєві України, волонтеру, громадському активісту, українському військовослужбовцю Тарасу Матвіїву.

Про це в понеділок, 6 грудня, інформує “Радіо Свобода”.

На пам’ятній дошці вказані дати з життя випускника факультету журналістики (2011 року) та коротка біографія полеглого на фронті воїна.

Більше дізнатись про українського бійця можна завдяки QR-коду на таблиці.

“Дуже багато було планів у нашого побратима, які він реалізував. Військово-патріотичне виховання молоді дуже його хвилювало, започаткував вишколи на Жидачівщині і ми далі це робитимемо. Тарас назавжди увійшов у пантеон героїв української нації. Робитимемо так своїми вчинками і справами, щоб йому не було соромно за нас”, – сказав побратимам Тараса Матвіїва Богдан Федун із “Карпатської січі”.

Читайте також:

Столітній подвиг Сармата. Пам’яті Тараса Матвіїва

Як інформувала “Новинарня“, командир взводу 24 омбр ЗСУ Тарас Матвіїв загинув під Троїцьким на Луганщині 10 липня 2020 року внаслідок мінометного обстрілу.

11 липня 24-та окрема механізована бригада ім. короля Данила ініціювала відзначення лейтенанта Тараса Матвіїва званням Героя України посмертно.

13 липня президент Володимир Зеленський присвоїв Матвіїву звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

Почесну відзнаку батькові офіцера вручив під час ритуалу на Майдані Незалежності в Києві тодішній міністр оборони Андрій Таран.

Тарас Матвіїв народився 18 лютого 1989 року на Волині. Мешкав у місті Жидачів на Львівщині, закінчив місцеву ЗОШ №1.

Журналіст за освітою (журфак Львівського національного університету імені І. Франка). Працював кореспондентом на ТРК “Ера”, каналі TVi та ін.

Був громадським активістом, майданівцем, учасником Революції Гідності в Києві (3-тя сотня Самооборони Майдану).

Після початку АТО брав участь у бойових діях як доброволець в окремій добровольчій чоті “Карпатська Січ”.

Був співкоординатором “Пошукової ініціативи Майдану”, волонтером у “Народному легіоні”.

Колишній депутат Жидачівської райради, член ГО “Українська галицька асамблея”.

Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

Читайте також:

Мама Тараса Матвіїва на 40 днів по загиблі сина: На першому місці у великому списку його мрій була Перемога, Донбас і Крим