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У Львові відкрили меморіальну таблицю Герою України Тарасу Матвіїву

06/12/2021 17:04

На будівлі факультету журналістики Львівського університету імені Франка відкрили меморіальну таблицю Героєві України, волонтеру, громадському активісту, українському військовослужбовцю Тарасу Матвіїву.

Про це в понеділок, 6 грудня, інформує “Радіо Свобода”.

На пам’ятній дошці вказані дати з життя випускника факультету журналістики (2011 року) та коротка біографія полеглого на фронті воїна.

Більше дізнатись про українського бійця можна завдяки QR-коду на таблиці.

“Дуже багато було планів у нашого побратима, які він реалізував. Військово-патріотичне виховання молоді дуже його хвилювало, започаткував вишколи на Жидачівщині і ми далі це робитимемо. Тарас назавжди увійшов у пантеон героїв української нації. Робитимемо так своїми вчинками і справами, щоб йому не було соромно за нас”, – сказав побратимам Тараса Матвіїва Богдан Федун із “Карпатської січі”.

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Як інформувала “Новинарня“, командир взводу 24 омбр ЗСУ Тарас Матвіїв загинув під Троїцьким на Луганщині 10 липня 2020 року внаслідок мінометного обстрілу.

11 липня 24-та окрема механізована бригада ім. короля Данила ініціювала відзначення лейтенанта Тараса Матвіїва званням Героя України посмертно.

13 липня президент Володимир Зеленський присвоїв Матвіїву звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

Почесну відзнаку батькові офіцера вручив під час ритуалу на Майдані Незалежності в Києві тодішній міністр оборони Андрій Таран.

Тарас Матвіїв народився 18 лютого 1989 року на Волині. Мешкав у місті Жидачів на Львівщині, закінчив місцеву ЗОШ №1.
Журналіст за освітою (журфак Львівського національного університету імені І. Франка). Працював кореспондентом на ТРК “Ера”, каналі TVi та ін.
Був громадським активістом, майданівцем, учасником Революції Гідності в Києві (3-тя сотня Самооборони Майдану).
Після початку АТО брав участь у бойових діях як доброволець в окремій добровольчій чоті “Карпатська Січ”.
Був співкоординатором “Пошукової ініціативи Майдану”, волонтером у “Народному легіоні”.
Колишній депутат Жидачівської райради, член ГО “Українська галицька асамблея”.
Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

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