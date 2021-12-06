Контррозвідка затримала колишнього стрільця із “Сомалі”, який “позливав” кадрових військових РФ на Донбасі

Фото: пресцентр СБУ

Контррозвідка СБУ звітує, що в ході спецоперації у Донецькій області встановлено місцезнаходження і затримано стрільця незаконного збройного угруповання “Сомалі”. Це місцевий житель, який приєднався до незаконних збройних формувань у грудні 2018 року.

Про це інформує пресцентр СБ у понеділок, 6 грудня.

За даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу, який чинив збройний супротив українським військовим, задіяним в операції Об’єднаних сил у районі н.п. Широка Балка, Пікузи (кол. Комінтерново), Доломітне Донецької області.

“Згодом зловмисник залишив лави бойовиків і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя”, – наголошують в СБУ.

Під час обшуків за місцем його перебування правоохоронці виявили “військовий квиток ДНР” і

“засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності”.

“Крім того підозрюваний надав викривальні покази щодо кадрових військовослужбовців ЗС РФ, що перебувають на посадах радників та здійснюють безпосереднє керівництво незаконними збройними формуваннями”, – наголошують у спецслужбі.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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